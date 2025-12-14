Napoli Di Lorenzo | Sapevamo che era una gara insidiosa dal gol la partita è cambiata Udinese in salute

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato la sconfitta contro l’Udinese ai microfoni di DAZN. Il giocatore ha sottolineato come il gol abbia cambiato l’andamento della partita, riconoscendo la solidità dell’avversario. La gara si è dimostrata difficile, con l’Udinese in buona forma, e il capitano ha analizzato le dinamiche dell’incontro.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuti ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l' Udinese. Queste le sue parole: Una partita complicata. Come si spiega Di Lorenzo questo stop? . "Sapevamo che era una gara insidiosa. Loro sono molto tosti e fisici. Eravamo pronti ad affrontarli nei duelli, ma non ne abbiamo vinti tanti. Loro stanno bene, sono in salute. Dispiace per la sconfitta, volevamo fare un altro tipo di partita". Avete perso per un eurogoal e con carattere avete avuto l'occasione dell'1-1. Si riparte da qui?. "Sono partite in cui basta un episodio che indirizza il risultato.

