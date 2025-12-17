La figlia dei Reiner era in casa al momento dell’omicidio e per ore non si è accorta di nulla Pensava che fosse stato ucciso solo il padre ha scoperto che era morta anche la madre da un soccorritore

Romy Reiner era in casa al momento dell’omicidio, ignara di tutto. Convinta che il padre fosse l’unico vittima, ha scoperto con shock che anche la madre era stata uccisa. La sua fuga per chiedere aiuto ha segnato il primo passo in un’indagine che avrebbe sconvolto la famiglia e la comunità, rivelando segreti nascosti dietro le mura di quella tragica notte.

© Ilfattoquotidiano.it - "La figlia dei Reiner era in casa al momento dell'omicidio e per ore non si è accorta di nulla. Pensava che fosse stato ucciso solo il padre, ha scoperto che era morta anche la madre da un soccorritore" Era in casa, ma non si era accorta di nulla. Quando Romy Reiner ha trovato il corpo senza vita del padre, è fuggita per chiedere aiuto convinta che la madre fosse ancora viva. Solo più tardi, parlando con un paramedico, ha scoperto che anche Michele Singer Reiner era morta. È uno dei dettagli più sconvolgenti della tragedia che ha colpito la famiglia del regista Rob Reiner, ucciso insieme alla moglie nella notte tra sabato e domenica nella loro villa di Brentwood, a Los Angeles. A ricostruire quanto accaduto è il New York Times, che cita una fonte vicina alla famiglia. Romy Reiner, 27 anni, si sarebbe trovata all'interno della proprietà quando ha scoperto il corpo del padre, senza rendersi conto che la madre era già stata assassinata.

