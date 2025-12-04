Fratelli d’Italia modello politico diverso ora la sfida nei Comuni
Tempo di lettura: 3 minuti Fratelli d’Italia si mette la medaglietta al petto per l’elezione del consigliere regionale, nella fattispecie Ettore Zecchino, beneficiario di un seggio grazie ai conteggi su scala regionale al netto di un numero di voti inferiore rispetto ad altri competitori e il coordinatore provinciale Ines Fruncillo si dice certa che anche alle prossime comunali, ad Avellino ed Ariano Irpino, dopo le ultime e sonore debacle, FDI sarà fondamentale nella coalizione di centrodestra. L’analisi nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede cittadina alla presenza, oltre che di Fruncillo e Zecchino, anche dei deputati Gianfranco Rotondi e Giulia Cosenza, quest’ultima eletta nel collegio irpino ma completamente indifferente e assente nei contesti locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fratelli d'Italia fa tornare legale la cannabis light (ma con una maxi tassa) - facebook.com Vai su Facebook
Interessante sondaggio #Ipsos su come voterebbero gli attuali astenuti. Pochi di loro effettivamente voteranno ma i risultati ci dicono molto. Il potenziale di rimobilitazione premierebbe Fratelli d’Italia e M5S (entrambi vicini al 20%), Sinistra-Verdi attorno all’8% Vai su X
Fratelli d'Italia fa sul serio e punta al ribaltone: "Il modello di Gualtieri con i soldi del Governo. Roma non cambia davvero" - Una consapevolezza acquisita, da quanto si percepisce, più di recente: "Il nostro focus è Roma - Segnala romatoday.it
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd giù. M5S sale - E' il 'podio' delle intenzioni di voto oggi, secondo il sondaggio sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per "Porta a Porta". Come scrive adnkronos.com
Fratelli d'Italia: "modello Caivano da esportare in altre periferie" - Fratelli d’Italia ha riunito a Caivano esponenti di destra, ministri, mondo del volontariato, per dare un segnale che il percorso iniziato nella cittadina dell’hinterland napoletano continuerà nelle ... Lo riporta rainews.it