Tempo di lettura: 3 minuti Fratelli d’Italia si mette la medaglietta al petto per l’elezione del consigliere regionale, nella fattispecie Ettore Zecchino, beneficiario di un seggio grazie ai conteggi su scala regionale al netto di un numero di voti inferiore rispetto ad altri competitori e il coordinatore provinciale Ines Fruncillo si dice certa che anche alle prossime comunali, ad Avellino ed Ariano Irpino, dopo le ultime e sonore debacle, FDI sarà fondamentale nella coalizione di centrodestra. L’analisi nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede cittadina alla presenza, oltre che di Fruncillo e Zecchino, anche dei deputati Gianfranco Rotondi e Giulia Cosenza, quest’ultima eletta nel collegio irpino ma completamente indifferente e assente nei contesti locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Fratelli d’Italia, modello politico diverso”, ora la sfida nei Comuni