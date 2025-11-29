Oggiano | Crisi di politica? Fratelli d' Italia leale e rispettosa degli accordi
BRINDISI - “Siamo leali, rispettosi degli accordi e concentrati sull’interesse della città”. Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Massimiliano Oggiano, esclude le ipotesi di crisi nella maggioranza guidata dal sindaco Giuseppe Marchionna. Lo fa attraverso un comunicato stampa in cui. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
