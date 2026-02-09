La Lega Serie A ha deciso di acquistare il Fantacalcio. L’operazione riguarda la società Quadronica, controllata al 50 per cento dagli imprenditori napoletani Nino Ragosta e Luigi Cutolo. Al momento, i dettagli dell’accordo non sono ancora ufficiali, ma si lavora per portare avanti la trattativa.

La Lega Serie A vuole comprare Fantacalcio da Quadronica, srl controllata al 50 per cento dagli imprenditori napoletani Nino Ragosta e Luigi Cutolo. Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, confermando l’indiscrezione del Fatto Quotidiano, le società parleranno della possibile acquisizione nell’assemblea di Lega del prossimo 16 febbraio. Quadronica ha rilevato il marchio da Gedi nel 2017. Quadronica, società fondata nel 2008 e che oggi ha 20 dipendenti, copre il 90 per cento del mercato del fantasport grazie all’ app per smartphone dove inserire formazioni e calcolare i risultati, i voti “live” senza aspettare l’uscita dei quotidiani e la piattaforma per le aste. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Lega Serie A vuole comprare il Fantacalcio

Approfondimenti su Lega Serie A Fantacalcio

La Lega di Serie A sta valutando l’acquisto del Fantacalcio.

La lotta per il controllo del Fantacalcio Lega Serie A si fa più accesa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Mercato invernale Serie A: Rumors e acquisti confermati PT.1 #calciomercato #calcio #seriea

Ultime notizie su Lega Serie A Fantacalcio

Argomenti discussi: Lega Calcio Serie A e Haier raccontano una partnership che avvicina la tecnologia alle passioni delle persone; Ferma il gelo: la Lega Serie A in campo per UNHCR; La Lega di Serie A vuole comprare il Fantacalcio; 25ª e 26ª giornata: ecco quando si gioca.

Nasce L'intruso ovale su RadioTV Lega Serie APer la prima volta il rugby entra ufficialmente in uno spazio editoriale pensato e nato per il calcio. Da venerdì 6 febbraio prende il via L’intruso ovale, la nuova rubrica dedicata al mondo della p ... corrieredellosport.it

Lega Serie A punta all'acquisto del Fantacalcio. Valutazione di 40 milioni di euroDa segnalare oggi una indiscrezione riportata dall'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, che riguarda un mondo sempre più popolato come quello del Fantacalcio, che viaggia di pari passo con lo svol ... msn.com

La Lega Serie A a un passo dall'acquisto del Fantacalcio: un affare da 40 milioni Dal gioco in salotto a un impero digitale da 10 milioni di fatturato e 3 milioni di utenti: la Serie A valuta l'acquisizione del 51% di Quadronica per circa 40 milioni, puntando a integr facebook

La Lega Serie A vuole comprare il Fantacalcio: la società che controlla il marchio è valutata 40 milioni. Lunedì 16 se ne discuterà nell'assemblea di Lega x.com