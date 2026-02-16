La Germania prepara la sua Starlink Obiettivo maxi commessa per mandare 100 satelliti in orbita

La Germania punta allo spazio: 10 miliardi di euro per una costellazione satellitare indipendente. Berlino lancia una sfida ambiziosa nel settore spaziale, investendo 10 miliardi di euro per sviluppare una costellazione di satelliti simile a Starlink. L’obiettivo è garantire comunicazioni sicure per le forze armate e ridurre la dipendenza da sistemi esteri, in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni. Il progetto, guidato da Airbus Defence, coinvolge alcune delle principali aziende aerospaziali europee, tra cui Leonardo. Una svolta nella politica spaziale tedesca. L’iniziativa segna una svolta nella politica spaziale della Germania, che intende assicurarsi un controllo maggiore sulle proprie infrastrutture di comunicazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Germania mira a sviluppare una rete satellitare militare in orbita bassa, denominata Starlink militare, per la Bundeswehr.

Recenti rapporti dei servizi di intelligence della NATO indicano che Mosca sta sviluppando un'arma mirata a colpire i satelliti Starlink.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Meloni prepara il debutto con Merz. Vertice con i ministri: sul tavolo energia e industria; Guerra, Cremlino: Nuovi negoziati Russia-Ucraina-Usa il 17 e 18 febbraio a Ginevra; Negoziati su un binario morto e l'Europa prepara lo scudo nucleare; In Germania auto ancora in crisi, in calo produzione e occupazione.

La Germania prepara la sua Starlink. Obiettivo maxi commessa per mandare 100 satelliti in orbitaL’intervista dell’ad di Airbus Defence Michael Schoellhorn: intesa con Rheinmetall e OHB per aggiudicarsi un ordine da 10 miliardi dalle Forze Armate. repubblica.it

Ravioli di guerra. La Germania prepara e aggiorna le provviste alimentari in caso di attacco russoLo ha utilizzato il ministro dell’Agricoltuta te dell’Alimentazione tedesco Alois Rainer per descrivere le qualità e i vantaggi dei ravioli in tempo di guerra. Più precisamente: razioni in scatola di ... blitzquotidiano.it

La CDU tedesca prepara un giro di vite sull’uso dei cellulari a scuola. A fine febbraio, al congresso del partito, verrà discusso un documento che chiede regole valide in tutta la Germania per limitare l’uso privato di smartphone e dispositivi digitali fino alla 10ª c - facebook.com facebook

In Germania auto ancora in crisi, in calo produzione e occupazione. Secono il Vda un'impresa su due taglia i posti di lavoro o si prepara a farlo #ANSAmotori #ANSA x.com