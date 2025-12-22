Mosca lavora a un' arma per colpire i satelliti Starlink | la rivelazione degli 007 Nato

Recenti rapporti dei servizi di intelligence della NATO indicano che Mosca sta sviluppando un'arma mirata a colpire i satelliti Starlink. Questa attività rientra in un quadro di crescente interesse per le capacità spaziali e le potenziali minacce alle infrastrutture satellitari strategiche. La questione evidenzia l'importanza di monitorare le evoluzioni nel settore spaziale e le implicazioni per la sicurezza internazionale.

Le intelligence di alcuni Paesi NATO osservano con crescente attenzione le attività spaziali della Russia. Secondo valutazioni condivise tra alleati occidentali, Mosca potrebbe essere impegnata nello sviluppo di una nuova capacità antisatellite potenzialmente in grado di colpire infrastrutture orbitali utilizzate dall'Occidente, in particolare la costellazione Starlink. Le informazioni non descrivono un'arma già operativa né test imminenti, ma un concetto in fase di ricerca e sviluppo. Al centro delle preoccupazioni vi sarebbe un sistema progettato per colpire satelliti in orbita terrestre bassa, proprio come quelli della rete Starlink.

