La Germania contro Macron | La Francia spende troppo poco in Difesa

La Germania critica la Francia perché investe meno di quanto sarebbe necessario nella difesa. La causa è il basso livello di spese militari francesi, che secondo Berlino non garantiscono la sicurezza del Paese. La discussione si accende mentre Parigi riduce le risorse destinate alle forze armate, suscitando preoccupazioni tra gli alleati europei.

La Francia non sta spendendo abbastanza per la Difesa. Questa volta a strigliare il Paese di Emmanuel Macron non è Donald Trump o qualcuno della sua amministrazione, ma la Germania. In un’intervista alla radio Deutschlandfunk, il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul ha detto che chiunque parli di sovranità europea «deve agire di conseguenza nel proprio Paese». E poi ha aggiunto: «Purtroppo, gli sforzi nella Repubblica francese sono stati finora insufficienti per raggiungere» l’obiettivo del 5% del Pil destinato alla Difesa. «Senza gli Usa non sappiamo difenderci». Anche la Francia, ha continuato il ministro del governo Merz, «è chiamata a fare ciò che stiamo facendo qui: creare capacità di investimento attraverso difficili discussioni, attuare alcune misure di austerità nel settore sociale e risparmiare anche in altri settori.🔗 Leggi su Open.online

La proposta di Eurobond avanzata dalla Francia ha incontrato il no deciso di Berlino.

A Bruxelles, Germania e Italia hanno deciso di fermare il progetto di caccia FCAS, il sistema di combattimento aereo del futuro di Parigi.

