eurobond berlino boccia la proposta di macron il gelo tra francia e germania dopo il caccia

La proposta di Eurobond avanzata dalla Francia ha incontrato il no deciso di Berlino. La tensione tra i due paesi si fa sentire, aggiungendosi alle recenti tensioni sul tema del super caccia di sesta generazione. La Francia sperava in un accordo, ma la Germania ha respinto l’idea, alimentando il gelo tra le due capitali. La situazione resta incerta, e i rapporti tra Parigi e Berlino si fanno sempre più tesi.

Non bastava il progetto - quasi naufragato - del super caccia di sesta generazione. Ora ad aumentare la tensione tra Parigi e Berlino c'è il caso Eurobond. Un funzionario del governo tedesco vicino al cancelliere Merz ha spiegato a Politico che la Germania è contraria alla proposta del presidente francese Macron di un debito comune europeo, sottolineando come essa «distragga dall'argomento principale, ovvero il problema della produttività» continentale in discussione al vertice di giovedì. «È vero che abbiamo bisogno di maggiori investimenti», ha affermato il funzionario. «Ma, ad essere onesti, questo aspetto rientra nel contesto del quadro finanziario pluriennale» e dunque non nell'ipotesi di Eurobond. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

