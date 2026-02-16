La Francia sotto choc accusa Mélenchon | Siete come i terroristi
La Francia è sconvolta dopo che Jean-Luc Mélenchon ha paragonato i manifestanti antifascisti a terroristi, accusandoli di aver provocato tensioni. La polemica esplode a pochi giorni dall’omicidio di Quentin, uno studente di 19 anni ucciso durante una manifestazione pacifica del collettivo Nemesis, coinvolto in scontri violenti con gruppi radicali.
La Francia è una nazione sotto shock dopo l'uccisione di Quentin, lo studente picchiato a morte giovedì scorso dai gruppi antifascisti al sit in pacifico del collettivo femminista identario Nemesis. Ieri in tutta la nazione si sono svolte manifestazioni in sua memoria per chiedere giustizia, da Parigi a Besançon passando per Montpellier e Aix-en-Provence, mentre per sabato prossimo è stata indetta una grande marcia in memoria di Quentin a Lione. La manifestazione di Parigi, indetta con l'unico slogan "Giustizia per Quentin", ha visto la partecipazione di numerosi giovani e diversi parlamentari ed esponenti politici tra cui Éric Zemmour e Marion Maréchal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La Francia contro Francesca Albanese: “Oltraggia lo Stato ebraico, via dall’Onu”. Sotto accusa la frase “Israele nemico comune”
La Francia ha chiesto ufficialmente all’Onu di escludere Francesca Albanese, consulente speciale delle Nazioni Unite, dalle sue funzioni.
Il senatore sotto accusa in Francia: “Ha drogato lo champagne della collega deputata per violentarla”
L'ex senatore francese Joël Guerriau è sotto processo a Parigi, accusato di aver somministrato MDMA a una collega con l'intento di abusarne durante un incontro nel suo appartamento nel 2023.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Francia sotto choc accusa Mélenchon: Siete come i terroristi; O lui o me. E la tv di destra preferisce il molestatore Morandini alla reporter star Mabrouk. Il caso che interroga la Francia; Eleonora Palmieri interrogata su Crans: 'È sotto choc, sarà parte civile'; Louvre, maxi truffa biglietti: 9 arresti e 10 milioni di danni.
Stupratore seriale, Francia sotto choc. Quell'uomo «ha violentato 90 minorenni in mezzo secolo»La Francia è sotto choc: violenze in serie su decine di minorenni: un uomo di 79 anni è stato incriminato per stupri e aggressioni ... msn.com
Stupratore seriale di minorenni: 89 vittime in mezzo secolo. Le adescava in tutto il mondo sfruttando il ruolo di insegnante. Uccise madre e ziaLa Francia è sotto choc: violenze in serie su decine di minorenni: un uomo di 79 anni è stato incriminato per stupri e ... msn.com
Francesca Albanese è sotto attacco di Francia, Germania e Italia. Hanno chiesto le sue dimissioni da relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi perchè sostengono che abbia detto “parole oltraggiose” contro Isr4ele. Questa è una manipola facebook