La Francia è sconvolta dopo che Jean-Luc Mélenchon ha paragonato i manifestanti antifascisti a terroristi, accusandoli di aver provocato tensioni. La polemica esplode a pochi giorni dall’omicidio di Quentin, uno studente di 19 anni ucciso durante una manifestazione pacifica del collettivo Nemesis, coinvolto in scontri violenti con gruppi radicali.

La Francia è una nazione sotto shock dopo l'uccisione di Quentin, lo studente picchiato a morte giovedì scorso dai gruppi antifascisti al sit in pacifico del collettivo femminista identario Nemesis. Ieri in tutta la nazione si sono svolte manifestazioni in sua memoria per chiedere giustizia, da Parigi a Besançon passando per Montpellier e Aix-en-Provence, mentre per sabato prossimo è stata indetta una grande marcia in memoria di Quentin a Lione. La manifestazione di Parigi, indetta con l'unico slogan "Giustizia per Quentin", ha visto la partecipazione di numerosi giovani e diversi parlamentari ed esponenti politici tra cui Éric Zemmour e Marion Maréchal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Francia sotto choc accusa Mélenchon: "Siete come i terroristi"

La Francia ha chiesto ufficialmente all’Onu di escludere Francesca Albanese, consulente speciale delle Nazioni Unite, dalle sue funzioni.

L'ex senatore francese Joël Guerriau è sotto processo a Parigi, accusato di aver somministrato MDMA a una collega con l'intento di abusarne durante un incontro nel suo appartamento nel 2023.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.