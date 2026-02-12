La Francia contro Francesca Albanese | Oltraggia lo Stato ebraico via dall’Onu Sotto accusa la frase Israele nemico comune

La Francia ha chiesto ufficialmente all’Onu di escludere Francesca Albanese, consulente speciale delle Nazioni Unite, dalle sue funzioni. La ragione è una sua frase in cui definisce Israele un “nemico comune” e accusa lo Stato ebraico di essere oltraggiato. La polemica è scoppiata dopo che Albanese ha scritto che Israele “oltraggia lo Stato ebraico”, provocando reazioni dure da parte di Parigi. La Francia chiede ora di allontanarla dall’organizzazione internazionale, sostenendo che le sue parole danneggiano la

Roma – Il suo nome è da sempre al centro di polemiche per via delle sue posizioni, considerate troppo schierate. Ma adesso Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, rischia di diventare un vero e proprio caso diplomatico. La Francia ha infatti chiesto le sue dimissioni, accusandola di aver criticato Israele non in quanto governo, ma in quanto popolo. «La Francia condanna senza riserve le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese, che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo e in quanto nazione». 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Francia contro Francesca Albanese: "Oltraggia lo Stato ebraico, via dall'Onu". Sotto accusa la frase "Israele nemico comune"

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: Da lei parole oltraggiose. Ecco cosa aveva dettoLa relatrice delle Nazioni Unite al forum di Al Jazeera ha definito Israele un nemico comune dell'umanità. L'intervento del ministro degli Esteri di Parigi Jean-Noël Barrot ... ilfoglio.it

"Ho ascoltato e riascoltato ciò che ha detto Francesca Albanese. E non c'è davvero modo di farle dire ciò che sostiene, incredibilmente, il governo francese. Ha detto - parlando di media e genocidio, in un panel che comprendeva al Jazeera - che il nemico dell' - facebook.com

Chiedono le dimissioni di Francesca Albanese perché ha criticato Israele e le sue politiche di sterminio contro il popolo palestinese ma non chiedono le dimissioni del criminale Netanyahu che ha bombardato scuole, ospedali e assassinato 80 mila civili. Solid x.com

