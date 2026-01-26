Il senatore sotto accusa in Francia | Ha drogato lo champagne della collega deputata per violentarla

L'ex senatore francese Joël Guerriau è sotto processo a Parigi, accusato di aver somministrato MDMA a una collega con l'intento di abusarne durante un incontro nel suo appartamento nel 2023. La vicenda ha sollevato questioni sulla responsabilità e il comportamento dei rappresentanti pubblici, evidenziando l'importanza di un sistema giudiziario efficace e di norme più rigorose contro comportamenti inappropriati.

L'ex senatore francese Joël Guerriau è a processo a Parigi: è accusato di aver somministrato MDMA a una collega durante un incontro nel suo appartamento nel 2023, con l’intento di abusarne. La donna è riuscita a fuggire e denunciare l’accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

