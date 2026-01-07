Viaggio nel cuore ferito dell' Agrigentino la mappa delle 3.591 frane | tutte le zone a rischio

Una panoramica sulle 3.591 frane nell'Agrigentino rivela la complessità del territorio e i rischi associati. Questa mappa dettagliata evidenzia le zone più vulnerabili, offrendo uno strumento utile per la pianificazione e la prevenzione. Conoscere le aree a rischio è fondamentale per tutelare comunità e ambiente, garantendo interventi mirati e sostenibili nel rispetto della bellezza e della storia di questa terra.

