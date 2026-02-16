La Flli Bari Reggio Emilia conquista la Coppa Italia FISCT 2026
La F.lli Bari Reggio Emilia ha vinto la Coppa Italia FISCT 2026, portando a casa il trofeo dopo due giorni di intense sfide al Palazzetto dello Sport di Anagni. La squadra ha battuto le avversarie in finale, dimostrando grande determinazione e abilità nel gioco. I giocatori hanno festeggiato il successo con entusiasmo, mentre il pubblico ha applaudito la loro performance.
La F.lli Bari Reggio Emilia firma un nuovo capitolo della propria storia sportiva conquistando la Coppa Italia FISCT 2026 di Calcio da Tavolo, al termine della manifestazione andata in scena il 14 e 15 febbraio 2026 al Palazzetto dello Sport “Tiziano Ciotti” di Anagni. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo OPES, ha richiamato le migliori squadre del panorama italiano, confermandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale. Percorso netto e finale al cardiopalma. La formazione granata, guidata dal capitano Saverio Bari e composta dallo spagnolo Carlos Flores e da Filippo Cubeta, Claudio La Torre, Marco Lamberti ed Emanuele Licheri, ha costruito il successo con un cammino solido, fatto di continuità e compattezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Coppa Italia, l'Atalanta domina la Juve e conquista la semifinale
L'Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia.
Coppa Italia Promozione. La Vis Novafeltria batte il Cervia e conquista la semifinale
La Vis Novafeltria batte il Cervia 2-0 e vola in semifinale di Coppa Italia Promozione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fratelli Tutti, a Bari musica e parole a sostegno della Terra Santa; Bari, incontro su identità e cittadinanza promosso da Fratelli d’Italia ed ECR; Fratelli tutti - insieme con arte. Una serata di solidarietà per i bambini di Terra Santa; Fratelli tutti, da Bari un abbraccio alla Terra Santa, raccolta fondi per i bimbi palestinesi.
Una donna di 66 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Reggio Emilia con l'accusa di aver maltrattato dei ragazzini di età inferiore ai 14 anni in un istituto scolastico in provincia di Bari nel periodo dal settembre 2013 al giugno 2014. La sentenza emessa il - facebook.com facebook