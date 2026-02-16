la flli bari reggio emilia conquista la coppa italia fisct 2026

La F.lli Bari Reggio Emilia ha vinto la Coppa Italia FISCT 2026, portando a casa il trofeo dopo due giorni di intense sfide al Palazzetto dello Sport di Anagni. La squadra ha battuto le avversarie in finale, dimostrando grande determinazione e abilità nel gioco. I giocatori hanno festeggiato il successo con entusiasmo, mentre il pubblico ha applaudito la loro performance.

La F.lli Bari Reggio Emilia firma un nuovo capitolo della propria storia sportiva conquistando la Coppa Italia FISCT 2026 di Calcio da Tavolo, al termine della manifestazione andata in scena il 14 e 15 febbraio 2026 al Palazzetto dello Sport “Tiziano Ciotti” di Anagni. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo OPES, ha richiamato le migliori squadre del panorama italiano, confermandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale. Percorso netto e finale al cardiopalma. La formazione granata, guidata dal capitano Saverio Bari e composta dallo spagnolo Carlos Flores e da Filippo Cubeta, Claudio La Torre, Marco Lamberti ed Emanuele Licheri, ha costruito il successo con un cammino solido, fatto di continuità e compattezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - La F.lli Bari Reggio Emilia conquista la Coppa Italia FISCT 2026

L'Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia.

La Vis Novafeltria batte il Cervia 2-0 e vola in semifinale di Coppa Italia Promozione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.