Coppa Italia l' Atalanta domina la Juve e conquista la semifinale

L'Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia. La squadra bergamasca ha dominato il match, lasciando i bianconeri senza Reagire e senza segnare. Ora si prepara alla prossima fase della competizione, mentre i tifosi della Juventus sono delusi.

AGI - L' Atalanta batte la Juventus 3-0 ed è la seconda squadra dopo l'Inter a raggiungere le semifinali di Coppa Italia. Palladino si regala una serata da sogno all'interno di una stagione piena di alti e bassi. Tra le mura amiche della New Balance Arena, la formazione orobica rifila un perentorio 3-0 alla Juve di Spalletti. Dopo il rigore di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa i bianconeri naufragano sotto i colpi prima di Sulemana e poi di Pasalic. Per un'ora abbondante la Juve gioca bene, ma spreca troppe palle gol: i cambi di Spalletti, inoltre, hanno fatto perdere riferimenti alla squadra. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Coppa Italia, l'Atalanta domina la Juve e conquista la semifinale Approfondimenti su Atalanta Juventus Juve travolta dall’Atalanta, la Dea vince 3-0 e va in semifinale di Coppa Italia: Palladino elimina Spalletti La Juventus perde 3-0 contro l’Atalanta e si ferma ai quarti di finale di Coppa Italia. Tripudio Atalanta! Splendido 3-0 sulla Juve, è in semifinale di Coppa Italia L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Juventus-Atalanta 1-1: gol e highlights | Serie A Ultime notizie su Atalanta Juventus Argomenti discussi: Atalanta-Juventus, una ‘classica’ della Coppa Italia sulla strada del sogno nerazzurro; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare; Coppa Italia | Dove vedere Atalanta-Juventus. Atalanta-Juventus 3-0, nerazzurri in semifinale di Coppa ItaliaBERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta di Palladino si regala una serata da sogno all’interno di una stagione piena di alti e bassi. Tra ... iltempo.it Juve fuori dalla Coppa Italia, festa Atalanta: episodio Bremer decisivo, poi i bianconeri crollano nel finaleScamacca sblocca su rigore (assegnato da Fabbri dopo essere stato richiamato da Abisso all'on field rieview per il fallo di mano del brasiliano) poi nella ripresa la Dea la chiude con i nuovi entrati ... tuttosport.com | Atalanta beat Juventus to reach the Coppa Italia semi-finals! x.com Coppa Italia Eccellenza, Tisci: “Partita bellissima, uno spot per il nostro calcio” facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.