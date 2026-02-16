La Divina Commedia Opera Musical al Teatro Brancaccio

La Divina Commedia Opera Musical torna in scena al Teatro Brancaccio dal 24 febbraio al 1 marzo 2026, dopo aver riscosso grande successo nelle precedenti tournée. La produzione, diretta da Andrea Ortis, presenta una versione scenica che combina musica dal vivo e effetti visivi spettacolari. Marco Frisina ha scritto le musiche, creando un’atmosfera intensa che accompagna il pubblico attraverso i tre regni dell’aldilà. Gianmario Pagano ha collaborato ai testi, contribuendo a rendere più accessibili i versi di Dante. La rappresentazione si svolge in uno spazio di circa 1500 posti, dove gli spettatori si immergono in un viaggio emozionante

La Divina Commedia Opera Musical torna al Teatro Brancaccio dal 24 febbraio al 1 marzo 2026. Con la regia di Andrea Ortis, che assieme a Gianmario Pagano ha curato anche i testi e con le musiche composte da Marco Frisina. Uno spettacolo di voci, danze e tecnologia in un allestimento che ha fatto guadagnare a La Divina Commedia Opera Musical la Medaglia d’oro dalla Società Dante Alighieri, il titolo per ben due volte di Miglior Musical al Premio Persefone edizione 2019 e edizione 2020, e la partecipazione istituzionale nel 2021 con il riconoscimento del Senato della Repubblica, il patrocinio del Ministero della Cultura nel 2021.🔗 Leggi su Romatoday.it

Al Lyrick, “La Divina Commedia” prende vita in una grande produzione teatrale.

Questa sera a Roma va in scena il musical La Divina Commedia Opera, un grande spettacolo che ha già raccolto premi e riconoscimenti, tra cui la Medaglia d’oro della Società Dante Alighieri.

Divina Commedia Opera Musical - tour 2026 - dal 24 gennaio 2026

