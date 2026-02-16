La croce di Niscemi recuperata dal drone

La croce di Niscemi è stata rimessa in salvo dopo essere crollata durante la frana del 9 febbraio. La polizia e i vigili del fuoco hanno usato un drone per localizzarla e recuperarla tra le macerie. Un operatore ha guidato il mezzo dall’alto, individuando il punto esatto in cui si trovava. La scoperta è avvenuta ieri pomeriggio, portando nuova speranza alla comunità locale.

Niscemi: La Croce Riconquistata, un Simbolo di Speranza tra le Macerie. Niscemi, 16 febbraio 2026 – La croce simbolo del paese, crollata durante la frana del 9 febbraio, è stata recuperata grazie all'intervento coordinato di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. L'operazione ha permesso anche di restituire agli abitanti preziosi effetti personali, un primo passo concreto verso la ricostruzione di un borgo duramente colpito. La Frana e il Significato della Croce. La piccola comunità di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stata sconvolta dagli eventi sismici e dalle successive frane che hanno colpito il territorio.

