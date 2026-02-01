A Niscemi, la croce si mantiene ancora in piedi, sospesa a pochi metri dal costone. Le immagini scattate dal drone mostrano come la struttura simbolica resista nonostante il vento e le intemperie. La croce rappresenta un segno di lotta per la comunità locale, che continua a difenderla come simbolo di resistenza.

È ancora in piedi la croce, in bilico a pochissimi metri dal costone, simbolo della resistenza di Niscemi. Dopo il crollo di un’ulteriore palazzina, che si è lentamente sgretolata nei giorni scorsi, sembra essersi fermato il fronte della frana. Questo consente di non allargare la zona rossa che, per ora, resta a 150 metri dal crollo. Domenica mattina i Vigili del Fuoco hanno svolto ulteriori rilievi per comprendere l’andamento geologico e proseguire con le operazioni di recupero dei beni personali dei cittadini sfollati e il rientro a casa di chi, invece, si trova ora in zona di sicurezza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Niscemi: ancora in piedi la croce simbolo di resistenza, le immagini dal drone

Approfondimenti su Niscemi Croce

La frana che minaccia Niscemi è stata documentata da un drone, offrendo immagini dettagliate delle aree interessate.

Una frana ha colpito il quartiere di Sante Croci a Niscemi, nel cuore del Nisseno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Niscemi Croce

Argomenti discussi: Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa; Niscemi, crollata una palazzina di tre piani. Sulla frana piove ancora. Lunedì riaprono le scuole; Le Niscemi d'Italia: un quarto del Paese è a rischio frane. Case abusive al 42%; Condannati a crollare, a Niscemi la frana avanza ancora.

Niscemi: ancora in piedi la croce simbolo di resistenza, le immagini dal drone(LaPresse) È ancora in piedi la croce, in bilico a pochissimi metri dal costone, simbolo della resistenza di Niscemi. Dopo il crollo di un'ulteriore palazzina, che si ... ilmattino.it

Sopralluogo con droni a Niscemi, in piedi la croce, simbolo di resistenza(ANSA) - NISCEMI, 01 FEB - I crolli che si sono verificati, lungo il fronte frana a Niscemi preoccupano i cittadini del paese del Nisseno che ancora attendono di capire quale sorte avranno le loro abi ... msn.com

Sopralluogo con droni a Niscemi, in piedi la Croce, simbolo di resistenza. Esperti impegnati nei controlli: 'dalle immagini notiamo che non ha ceduto' #ANSA x.com

Un piccolo omaggio a Niscemi. In punta di piedi...il bellissimo portale della Chiesa dell'Itria. Stupendo tardo barocco siciliano. Un piccolo modo, l'unico che ho, per esprimere la vicinanza #niscemi - facebook.com facebook