Una giovane ex dipendente di 17 anni ha ottenuto un risarcimento di 75 mila euro dopo aver subito molestie e un episodio di violenza sul lavoro. La studentessa, impiegata come commessa in un negozio JD Sports, ha denunciato il suo ex capo, che le ha dato uno schiaffo sul sedere attribuendo la colpa alla memoria muscolare. La sentenza rappresenta un importante precedente contro le molestie sul luogo di lavoro.

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio capo mi ha molestata, mi ha dato uno schiaffo sul sedere dando la colpa alla memoria muscolare”: ex dipendente 17enne risarcita con 75mila euro

Molestata e poi risarcita. Vittoria in tribunale per una studentessa che lavorava come commessa in un negozio JD Sports. La vittima, all’epoca dei fatti aveva 17 anni, ha patteggiato una causa per molestie sessuali contro il suo ex datore di lavoro per 75mila euro. Jayla Boyd lavorava part-time nel negozio di Belfast mentre studiava per la maturità. Durante un turno, la ragazza è stata schiaffeggiata sul sedere da un supervisore ed è rimasta sconvolta dal fatto che il suo datore di lavoro non le avesse offerto supporto dopo l’incidente. Nel risolvere il caso, l’azienda JD Sports Fashion PLC si è scusata per il disagio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Il capo le dà uno schiaffo sul sedere, poi si scusa: «Memoria muscolare». Lei lo denuncia: risarcita con 74mila euro

Leggi anche: Martina Colombari: “La vita mi ha dato uno schiaffo e sono crollata. Avrei voluto soffrire al posto di mio figlio”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Vigili del fuoco, molestie in caserma a Vicenza: percorso riparativo per l'ex capo; Kiss Cam dei Coldplay, la dirigente ripresa con il capo rompe il silenzio: “Ho perso tutto”.

“Il mio capo mi ha molestata, mi ha dato uno schiaffo sul sedere" - Il capo le ha dato uno schiaffo sul sedere giustificandosi con la "memoria muscolare". ilfattoquotidiano.it