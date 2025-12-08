La Casa della salute mobile fa tappa a San Vito Chietino | esami gratuiti e senza prenotazione

Chietitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa tappa a San Vito Chietino, da mercoledì 11 a sabato 13 dicembre, la Casa della salute mobile, l'iniziativa della Asl che propone esami e visite gratuite e senza prenotazione. La struttura sarà ospitata nell'area adiacente al campo sportivo Tommaso Verì e sarà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 14. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

