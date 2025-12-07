A Roma la notte bianca per richiedere la carta d’identità elettronica | uffici aperti fino a mezzanotte

Notizie.virgilio.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre a Roma sarà notte bianca: la carta d’identità elettronica si potrà richiedere fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

a roma la notte bianca per richiedere la carta d8217identit224 elettronica uffici aperti fino a mezzanotte

© Notizie.virgilio.it - A Roma la notte bianca per richiedere la carta d’identità elettronica: uffici aperti fino a mezzanotte

News recenti che potrebbero piacerti

Notte Europea dei Ricercatori a Roma: eventi imperdibili tra musei, esperimenti e visite gratuite dal 20 al 27 Settembre

Al via la la Settimana della Scienza e la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici nel cuore di Roma

Ancona, lite tra cinque ragazzi in piena notte: calci e pugni in Piazza Roma, uno finisce in ospedale

roma notte bianca richiedereNotte bianca a Roma per poter richiedere la carta d'identità elettronica - Sarà possibile rinnovare il documento dalle 19 alle 24 in otto municipi e nella sede centrale di via Petroselli ... Da romatoday.it

roma notte bianca richiedereRoma, Notte Bianca delle CIE: municipi aperti la sera per la carta d’identità elettronica - Sabato 13 dicembre Notte Bianca delle CIE Roma: municipi aperti in orario serale per il rinnovo della carta d’identità elettronica su prenotazione senza attese. ilquotidianodellazio.it scrive

roma notte bianca richiedereCome fare per la carta di identità elettronica a Roma: il 13 dicembre uffici comunali aperti anche la notte -  I municipi coinvolti nell'iniziativa e come chiedere appuntamento, tutto quello che c'è da sapere. Riporta corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Notte Bianca Richiedere