La sfida di La Vardera alla guida della Regione il centrosinistra invoca l' unità | Solo insieme si vince
Ismaele La Vardera ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana durante la convention alle Officine Sandron, portando alla luce le tensioni nel centrosinistra. La sua decisione, presa in un momento di confronto tra i membri del movimento Controcorrente, ha suscitato reazioni tra gli alleati che chiedono unità per affrontare la sfida elettorale. La proposta di La Vardera si inserisce in un contesto di divisioni e discussioni aperte tra i partiti del centrosinistra siciliano.
L'annuncio di Ismaele La Vardera, che durante la convention alle Officine Sandron per il primo anno di vita di Controcorrente, il movimento di cui è leader, ha annunciato di volersi candidare alla presidenza della Regione Siciliana accende il dibattito nel campo progressista siciliano e apre ufficialmente la partita delle prossime regionali. Tra aperture, appelli all'unità e avvertimenti contro fughe in avanti, le reazioni politiche si moltiplicano attorno al leader che è chiamato ora a sciogliere il nodo delle alleanze e della collocazione nel perimetro del centrosinistra. La memoria di molti torna al caso esploso questa estate intorno alla Italo Belga.🔗 Leggi su Palermotoday.it
La Vardera candidato alla Regione Siciliana, il centrosinistra chiama all’unità: “Solo insieme possiamo vincere”
Ismaele La Vardera rompe gli indugi: "Sì, mi candido ufficialmente alla presidenza della Regione Siciliana"
Ismaele La Vardera ha deciso di candidarsi ufficialmente alla presidenza della Regione Siciliana, dopo aver annunciato la sua scelta durante un evento alle Officine Sandron.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sei Nazioni U20, la formazione dell’Italia per la sfida di Cork con l’Irlanda; Contenere il mondo (sommerso) in una pagina: la sfida di Un gioco senza fine di Richard Powers; Integrare le rinnovabili: la sfida di un sistema energetico sempre più flessibile; LA SFIDA DI DEUTSCHE TELEKOM SU IA E SOVRANITÀ DEI DATI.
Nervi a fior di pelle Caos a Cortina, la sfida di curling fra Canada e Svezia finisce quasi in rissaLa sfida di curling tra Canada e Svezia si infiamma per un presunto tocco irregolare oltre la hog line, con accuse, un video virale e un acceso botta e risposta tra i protagonisti. bluewin.ch
Provincia di Lecce, la sfida del centrosinistra. Tarantino: «La partita rimane aperta»In vista del voto del 1° febbraio, partiti e movimenti hanno scelto l’attuale presidente come candidato da contrapporre a Poli Bortone «I giochi non sono già fatti, non è detto che anche nella ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Ismaele La Vardera. . SI, SONO CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE 1 ANNO INSIEME Adesso parte una grande sfida. facebook