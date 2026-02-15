La sfida di La Vardera alla guida della Regione il centrosinistra invoca l' unità | Solo insieme si vince

Ismaele La Vardera ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana durante la convention alle Officine Sandron, portando alla luce le tensioni nel centrosinistra. La sua decisione, presa in un momento di confronto tra i membri del movimento Controcorrente, ha suscitato reazioni tra gli alleati che chiedono unità per affrontare la sfida elettorale. La proposta di La Vardera si inserisce in un contesto di divisioni e discussioni aperte tra i partiti del centrosinistra siciliano.

L'annuncio di Ismaele La Vardera, che durante la convention alle Officine Sandron per il primo anno di vita di Controcorrente, il movimento di cui è leader, ha annunciato di volersi candidare alla presidenza della Regione Siciliana accende il dibattito nel campo progressista siciliano e apre ufficialmente la partita delle prossime regionali. Tra aperture, appelli all'unità e avvertimenti contro fughe in avanti, le reazioni politiche si moltiplicano attorno al leader che è chiamato ora a sciogliere il nodo delle alleanze e della collocazione nel perimetro del centrosinistra. La memoria di molti torna al caso esploso questa estate intorno alla Italo Belga.🔗 Leggi su Palermotoday.it

