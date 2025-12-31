Mattarella | ' sempre più forte desiderio di pace ripugnante chi la nega sentendosi più forte'

Il Presidente Mattarella ha sottolineato come, alla fine di un anno complesso, cresca il desiderio di pace e di stabilità. In un momento di sfide globali, è importante riflettere sulla necessità di rafforzare il dialogo e l’impegno comune per un futuro più sereno. La speranza per un tempo migliore rimane centrale, anche di fronte alle difficoltà che il passato anno ha portato con sé.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace. Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte".

