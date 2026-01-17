Casini una vita al centro dell’aula | Più Ue contro ’la legge del più forte’ A Ferrara tra amicizie vere e politica

Casini, figura storica della politica italiana, riflette sulla sua lunga esperienza parlamentare e sull’importanza di un’Europa unita. In un contesto internazionale in rapido mutamento, evidenzia la necessità di un’Europa forte e coesa contro le derive della legge del più forte. Tra ricordi di amicizie genuine e analisi politiche, il suo pensiero si distingue per un’attenta lungimiranza, radicata nella convinzione che l’unità europea sia fondamentale per affrontare le sfide globali.

di Federico Di Bisceglie Un'inquieta lungimiranza. L'ancoraggio solidissimo all'Unione Europea, in un disequilibrio globale dove cambiano non solo i punti di riferimento, ma "il paradigma stesso". Pier Ferdinando Casini risponde dalla casa bolognese. Lunedì sarà a Ferrara, al Ridotto (a partire dalle 17.30) per presentare il suo ultimo libro 'Al centro dell'aula. Dalla Prima Repubblica a oggi' (il Mulino) scritto assieme al politologo Paolo Pombeni. Casini, l'ultimo democristiano è ancora al centro dell'aula. "Sì, sono ancora in Parlamento. Ma questo libro, rispetto al precedente, ha un taglio molto diverso.

