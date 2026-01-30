L’attore Jacob Elordi ha annunciato che porterà sua madre agli Oscar, mantenendo una promessa fatta quando aveva 15 anni. Elordi ha spiegato che è stata lei la prima a sapere della nomination e che ha sempre creduto in lui, lasciando trasparire l’emozione di un sogno che si avvera.

«Porterò mamma. Gliel’ho promesso quando avevo 15 anni, quindi devo mantenere la parola», ha detto l’attore, oggi 28enne e candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista per avere interpretato la Creatura in Frankenstein di Guillermo Del Toro. Del resto, la madre ha sempre avuto una fiducia incrollabile nei suoi confronti. «Ha sempre creduto in me», ha spiegato, raccontando anche come sia stata lei la prima a sapere (e a fargli capire) della nomination. Jacob Elordi ha raccontato di aver scelto di non restare sveglio ad aspettare la notizia, troppo teso all’idea di un verdetto così importante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jacob Elordi: «Porterò la mamma agli Oscar: gliel’ho promesso quando avevo 15 anni»

Jacob Elordi, noto attore, commenta con semplicità la sua prima nomination agli Oscar per il ruolo in Frankenstein.

Jacob Elordi, noto attore australiano, ha raccontato come un incidente durante il liceo abbia influenzato il suo percorso.

