Volley femminile la 12esima è fatale | a Ostiano si ferma la striscia di vittorie dell' Olimpia Teodora
Il volley femminile dell’Olimpia Teodora si interrompe a Ostiano, dove dopo tre mesi di successi consecutivi si ferma la serie di 11 vittorie. La squadra, che aveva mantenuto un ritmo costante nel campionato, affronta ora una nuova fase di confronto e crescita. Questo episodio rappresenta un momento importante per analizzare le prestazioni e pianificare le prossime strategie.
Si ferma a Ostiano, dopo tre mesi di campionato, la striscia di 11 vittorie consecutive dell’Olimpia Teodora. Le Leonesse tornano però a casa con quel punto che regala la matematica certezza del primo posto al termine del girone di andata e la conseguente qualificazione alla Final Four di Coppa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
