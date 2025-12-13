Corea del Nord Kim Jong-Un celebra i soldati di ritorno dalla guerra russo-ucraina

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corea del Nord ha commemorato il ritorno dei soldati coinvolti nel conflitto tra Russia e Ucraina, organizzando una cerimonia di grande rilievo. I militari hanno partecipato alla guerra sul fronte di Kursk, sostenendo le truppe russe, in un evento che ha attirato l'attenzione internazionale sulla posizione del regime nordcoreano.

(LaPresse) La Corea del Nord ha organizzato una grande cerimonia per il ritorno dei soldati dalla guerra tra Ucraina e Russia dove sono andati in appoggio alle truppe russe sul fronte di Kursk. Secondo il rapporto ufficiale, nove di loro sono morti. Il video trasmesso venerdì dall’emittente statale KRT mostra il leader nordcoreano Kim Jong-Un mentre abbraccia i soldati e depone un fiore bianco davanti ai ritratti dei nove caduti in combattimento. L’evento si è svolto nella Casa della Cultura 25 aprile, un gigantesco edificio vicino al centro della capitale nordcoreana Pyongyang. Questo edificio ospita spesso eventi ufficiali e manifestazioni legate all’esercito. Lapresse.it

corea nord kim jongCorea del Nord: il saluto di Kim ai militari rientrati dall'Ucraina - Il nome dell’edificio richiama la data di fondazione che, secondo la storia ufficiale nordcoreana, segna il momento in cui il primo leader del Paese, Kim Il Sung, diede vita a una milizia per ... tg.la7.it

corea nord kim jongCorea del Nord, Kim Jong-Un celebra i soldati di ritorno dalla guerra russo-ucraina - (LaPresse) La Corea del Nord ha organizzato una grande cerimonia per il ritorno dei soldati dalla guerra tra Ucraina e Russia dove sono andati ... stream24.ilsole24ore.com

corea del nord kim jong un celebra i soldati di ritorno dalla guerra russo ucraina

© Lapresse.it - Corea del Nord, Kim Jong-Un celebra i soldati di ritorno dalla guerra russo-ucraina

KIM JONG UN: LA DITTATURA IN COREA DEL NORD - DOCUMENTARIO STORIA CONTEMPORANEA

Video KIM JONG UN: LA DITTATURA IN COREA DEL NORD - DOCUMENTARIO STORIA CONTEMPORANEA