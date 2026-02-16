Kena | Scars of Kosmora la collaborazione con Sony ha reso il gioco migliore secondo Ember Lab

Ember Lab ha dichiarato che la partnership con Sony ha migliorato significativamente Kena: Scars of Kosmora. La casa di sviluppo spiega che grazie a questa collaborazione il gioco è diventato più grande e più dettagliato, con una grafica più curata e un gameplay più coinvolgente. Un esempio concreto è l’introduzione di nuove ambientazioni che ampliano l’universo narrativo del titolo.

La collaborazione con Sony ha reso Kena: Scars of Kosmora un gioco più grande, più ambizioso e più rifinito. A sostenerlo è Josh Grier, co-fondatore di Ember Lab, intervenuto sul blog ufficiale PlayStation dopo l'annuncio allo State of Play di febbraio 2026. Il nuovo capitolo della saga, seguito di Kena: Bridge of Spirits, rappresenta un salto di qualità evidente già dal primo trailer. Maggiori risorse, maggiore supporto produttivo e un investimento più deciso da parte di Sony hanno contribuito a ridefinire la portata del progetto. Il risultato, almeno sulla carta, è un titolo più vasto e strutturato.