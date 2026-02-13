Sony annuncia Kena: Scars of Kosmora allo State of Play, sorprendendo i fan con il primo trailer e una finestra di uscita prevista per il prossimo anno.

Lo State of Play si è aperto con una sorpresa di rilievo: Sony ha annunciato ufficialmente Kena: Scars of Kosmora, seguito dell’apprezzato Kena: Bridge of Spirits. Il nuovo capitolo arriverà nel corso del 2026 su PlayStation 5 e PC. Durante l’evento è stato mostrato un primo assaggio di gameplay, che evidenzia un’evoluzione significativa dell’impianto action-adventure e del sistema di combattimento. Nel sequel, Kena non è più un’apprendista, ma una Guida degli Spiriti ormai affermata. Spinta dal desiderio di trovare una cura per l’afflizione che l’accompagna da tutta la vita e di riallacciare i rapporti con una figura del suo passato, si dirige verso la misteriosa isola di Kosmora. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Il grande evento di PlayStation si apre con attese altissime.

