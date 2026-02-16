Kalulu la vittima innocente di Inter-Juve | espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica

Kalulu, difensore del Milan, ha subito un'espulsione che molti considerano ingiusta durante la partita contro la Juventus, a causa di una decisione arbitrale contestata. Nonostante le proteste e la frustrazione, il francese ha mantenuto un atteggiamento dignitoso, anche davanti alle provocazioni degli avversari. L'episodio potrebbe costargli una squalifica dopo che l'arbitro La Penna ha deciso di espellerlo.

Alla fine, la vera, unica vittima del caos di Inter-Juve, sarà lui: Pierre Kalulu. Espulso ingiustamente, tutto sommato elegante nelle proteste, ma finito nel mirino delle critiche dell'allenatore avversario e, soprattutto, squalificato per la prossima giornata di campionato. Già, perché, in attesa di modificare il protocollo Var, alla fine l'unica decisione che rimane immodificabile sarà quella, sbagliata, dell'arbitro La Penna sul campo. Due gialli in 10 minuti, il primo già eccessivo, il secondo inesistente. Basterebbe per scatenare rabbia e perdere il lume della ragine, invece il francese, quando vede il direttore di gara mettere la mano alla tasca ed estrarre la seconda ammonizione, resta educato, seppur incredulo.