Il 26esimo anniversario della Strage della Grottella | kalashnikov ed esplosivo contro tre guardie giurate
COPERTINO – Ricorre oggi l’anniversario della “Strage della Grottella”, avvenuta nel 1999 sulla via che collega Copertino a San Donato, che costò la vita a tre guardie giurate, causando il ferimento di altrettanti vigilanti. Un commando, armato di esplosivi e kalashnikov, assaltò infatti due. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
26esimo anniversario della nomina a parroco di Don Flavio Valeri Parrocchia del Pilastro,Viterbo. Un abbraccio sincero e affettuso da parte di tutta la comunità.?
Il 26esimo anniversario della Strage della Grottella: kalashnikov ed esplosivo contro tre guardie giurate - Una delle pagine più drammatiche delle cronache locali, nel 1999, lungo la strada che collega Copertino a San Donato.
Strage della Grottella, il 6 dicembre il 26° anniversario - Istituto di Vigilanza GGS La Velialpol ricorda Luigi Pulli, Rodolfo Patera e Raffaele Arnesano morti nell'assalto a due portavalori sulla Copertino-
Non dimenticare: Velialpol commemora i suoi martiri a 26 anni dalla strage della Grottella - Ventisei anni fa, il 6 dicembre 1999, tre giovani guardie giurate persero la vita dopo l'assalto ai portavalori di un commando di criminali.