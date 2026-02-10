Juventus Under 16 la prima volta di Krediet e il ritorno di Salvai | le impressioni post match contro il Modena Il focus

La Juventus Under 16 conquista la seconda vittoria di fila battendo il Modena. Krediet apre le marcature e poi Salvai chiude la partita. È la prima volta di Krediet in campo e il ritorno di Salvai, che rientra dopo un lungo stop. I giovani bianconeri mostrano sicurezza e determinazione, portando a casa tre punti importanti.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, seconda vittoria consecutiva per i bianconeri 2010: Krediet sblocca la gara e la chiude Salvai. Nel mezzo il timbro di Pipitò, le impressioni dopo la partita di Modena. Le ultime. Torna a macinare punti la Juventus Under 16 di Gridel, dopo aver ritrovato i 3 punti in casa con il Sassuolo, arriva un’altra vittoria questa volta in trasferta sul campo del Modena: 3-1 per i bianconeri il risultato finale. Una gara particolare e sudata fino alla fine, che ha visto le firme di tre volti della Juventus Under 16: uno che rappresenta la novità, uno la certezza e l’ultimo il rinascita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

