La Juventus Under 16 ha iniziato il 2026 con un netto successo contro l’Entella, segnando nove reti e dimostrando un percorso di crescita continuo. La squadra, focalizzata sui giocatori del 2010, mostra una chiara direzione strategica per lo sviluppo del settore giovanile, confermando le potenzialità di una nuova generazione pronta a competere ai massimi livelli.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, il 2026 si apre con 9 meraviglie alla Virtus Entella: Gridel non ha intenzione di fermarsi. Le considerazioni sulla prima gara del girone di ritorno in un focus dedicato. L’ennesima dimostrazione di forza della Juventus Under 16 è avvenuta domenica 1101 all’Ale & Ricky di Vinovo: la Virtus Entella è stata la vittima, 9-3 per i bianconeri classe 2010 il risultato finale della partita. Una gara senza senso, in un’unica direzione tralasciando qualche amnesia difensiva che dà ancora speranza alle prossime avversarie della Juventus Under 16. Ecco di seguito alcune considerazioni sul match, valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato allievi nazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 16, che inizio di 2026 per Gridel: 9 reti all’Entella spaventano ancora le rivali, la direzione è chiara. Il focus sui 2010

Leggi anche: Juventus Under 16, le aspettative per il 2026: la magnificenza del girone di andata alza l’asticella. Gridel vola su ogni record. Il focus

Leggi anche: Juventus Under 16, 320 minuti di imbattibilità: Repaci e Brostic le sicurezze in mano a mister Gridel. Il focus dedicato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Under 16 Serie A e B, Juventus implacabile: 9-3 all’Entella e punteggio pieno nel Girone A; Settore Giovanile | I risultati della settimana 5-11 gennaio 2026; under 16 : troppa juve per l’ entella che regge solo un tempo 9-3; Programma Gare Settore Giovanile 10/11 Gennaio 2026.

Pagelle Juventus Virtus Entella Under 16: Pamé e Pipitò mostruosi, magia Scarnato, Catino una freccia – VOTI - Pagelle Juventus Virtus Entella Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quattordicesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Virtus Entel ... juventusnews24.com