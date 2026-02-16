Juventus Marotta Lasciate in pace Bastoni Inter penalizzata

Beppe Marotta ha criticato le recenti accuse rivolte a Bastoni, sostenendo che l’Inter è stata penalizzata ingiustamente. La causa sono le polemiche nate dopo il derby d’Italia, che hanno acceso dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. Marotta invita a rispettare i giocatori e a evitare attacchi ingiustificati, evidenziando come le polemiche possano influire sulla squadra.

Non si placano le polemiche dopo l'ultimo derby d'Italia. Ad intervenire questa volta è stato Beppe Marotta. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto per cercare di calmare le acque provando a proteggere il difensore dell'Inter. "Bastoni è un patrimonio della nazionale, non è mai stato protagonista". Marotta ha deciso di parlare dopo due giorni di silenzio per rispondere alle accuse e ai commenti negativi che circolano sui media. Marco Marotta ha criticato duramente il gesto di Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, definendolo poco leale e sottolineando come i media stiano esagerando la sua condotta. Le dichiarazioni del presidente nerazzurro a margine dell'assemblea di Lega e dopo gli episodi di sabato scorso. La nostra posizione è molto semplice. Abbiamo assistito a una presa di posizione mediatica sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto. Lo stesso Alessandro Bastoni è stato sottoposto a una gogna mediatica. Beppe Marotta, presidente Inter: "Nel 2021 la Juventus andò in Champions League grazie a una simulazione di Cuadrado". Giuseppe Marotta, prima dell'assemblea della Lega Serie A, risponde con decisione alle accuse piovute dopo Inter-Juventus per l'espulsione di Kalulu. Il presidente del club nerazzurro si concentra in particolare sulla replica alle critiche a Bastoni.