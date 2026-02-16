Juventus Marotta Lasciate in pace Bastoni Inter penalizzata

Da ilprimatonazionale.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Beppe Marotta ha criticato le recenti accuse rivolte a Bastoni, sostenendo che l’Inter è stata penalizzata ingiustamente. La causa sono le polemiche nate dopo il derby d’Italia, che hanno acceso dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. Marotta invita a rispettare i giocatori e a evitare attacchi ingiustificati, evidenziando come le polemiche possano influire sulla squadra.

Non si placano le polemiche dopo l’ultimo derby d’Italia. Ad intervenire questa volta è stato Beppe Marotta. L’intervento di Marotta Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto per cercare di calmare le acque provando a proteggere il difensore dell’Inter.  “ Bastoni è un patrimonio della nazionale, non è mai stato protagonista L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus marotta lasciate in pace bastoni inter penalizzata
© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Marotta “Lasciate in pace Bastoni, Inter penalizzata”

Marotta contro tutti: Saviano, Juventus, Bastoni e la gogna mediatica dopo Inter-Juventus

Marotta ha deciso di parlare dopo due giorni di silenzio per rispondere alle accuse e ai commenti negativi che circolano sui media.

Inter-Juventus, Marotta: "Gesto Bastoni non leale, ma su di lui gogna mediatica"

Marco Marotta ha criticato duramente il gesto di Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, definendolo poco leale e sottolineando come i media stiano esagerando la sua condotta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bla bla bla: la Serie A all’estero festeggia con l’Inter, poi occulta. La Marotta League dilaga; Inter, Vlahovic più McKennie: così Marotta tenta il doppio sgarbo alla Juventus. Dimarco a vita, rinnovo da top; L'ombra di Vicario su Di Gregorio e Sommer. Così Comolli sfida Marotta; Saviano: Finché ci sarà Marotta, i campionati sembreranno falsati. Chiellini sa come funziona con lui.

juventus marotta lasciate inMarotta durissimo dopo Inter-Juve: tutte le parole di fuoco su Bastoni, Chiellini e SavianoLe dichiarazioni del presidente nerazzurro a margine dell'assemblea di Lega e dopo gli episodi di sabato scorso ... corrieredellosport.it

juventus marotta lasciate inLe dichiarazioni di MarottaLa nostra posizione è molto semplice. Abbiamo assistito a una presa di posizione mediatica sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto. Lo stesso Alessandro Bastoni è stato sottoposto a una so ... laziopress.it