Juventus l’ex interista Ranocchia Bastoni non voleva simulare

Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, ha commentato il gesto di Bastoni durante la partita, spiegando che l’attaccante non aveva intenzione di simulare. Ranocchia ha sottolineato che Bastoni si è lasciato coinvolgere dall’episodio senza fingere, precisando che l’azione è stata interpretata in modo sbagliato. Il commento arriva dopo le polemiche sui presunti falli e simulazioni in campo.

Ranocchia "Non voleva simulare" Andrea Ranocchia, ex calciatore dell'Inter, è intervenuto dagli studi di Pressing in difesa di Alessandro Bastoni. " Il tocco è stato lieve, Kalulu e Bastoni si sono scontrati a una velocità importante. Bastoni è un ragazzo eccellente, eccezionale ed è una risorsa per la nazionale. Ho giocato

Dopo il derby tra Inter e Juventus, Alessandro Bastoni può ritenersi al sicuro grazie alla revisione delle immagini televisive.

Andrea Ranocchia ha preso posizione dopo le critiche rivolte a Bastoni, che ha esultato energicamente dopo un gol durante la partita di domenica.

