Juventus l’ex interista Ranocchia Bastoni non voleva simulare
Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, ha commentato il gesto di Bastoni durante la partita, spiegando che l’attaccante non aveva intenzione di simulare. Ranocchia ha sottolineato che Bastoni si è lasciato coinvolgere dall’episodio senza fingere, precisando che l’azione è stata interpretata in modo sbagliato. Il commento arriva dopo le polemiche sui presunti falli e simulazioni in campo.
Ranocchia “Non voleva simulare” Andrea Ranocchia, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto dagli studi di Pressing in difesa di Alessandro Bastoni. “ Il tocco è stato lieve, Kalulu e Bastoni si sono scontrati a una velocità importante. Bastoni è un ragazzo eccellente, eccezionale ed è una risorsa per la nazionale. Ho giocato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Inter-Juventus e la prova TV per Alessandro Bastoni: perché il calciatore interista può ritenersi ‘salvo’
Dopo il derby tra Inter e Juventus, Alessandro Bastoni può ritenersi al sicuro grazie alla revisione delle immagini televisive.
Ranocchia difende Bastoni: «Gogna inaccettabile per un giocatore sempre corretto. L’esultanza è per l’adrenalina»
Andrea Ranocchia ha preso posizione dopo le critiche rivolte a Bastoni, che ha esultato energicamente dopo un gol durante la partita di domenica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sacchi: Le amnesie dell'Inter, le armi della Juve. Ma come sarebbe finita senza il rosso a Kalulu?; Marchisio, l’intervista: Spalletti ha trasformato la Juve e può battere l’Inter; Inter-Juve fa scandalo ovunque, la TV americana: Il miglior giocatore interista è stato l’arbitro; Inter-Juve, negli Usa: Il miglior giocatore nerazzurro è stato l'arbitro.
Felipe Melo: «Galatasaray Juve nel 2013? Ricordo ancora i loro sguardi. Erano troppo sicuri di passare. Pentito di averli lasciati, ma resto interista»Felipe Melo: «Galatasaray Juve nel 2013? Ricordo ancora i loro sguardi. Erano troppo sicuri di passare. Pentito di averli lasciati, ma resto interista». Le parole del brasiliano Felipe Melo, ex centro ... juventusnews24.com
Inter-Juve fa scandalo ovunque, la TV americana: Il miglior giocatore interista è stato l’arbitroL'ex calciatore americano Mike Grella, che commenta la Serie A sulla CBS, ha parlato di Inter-Juventus e a caldo ha usato una frase fortissima: L'arbitro ... fanpage.it
la Repubblica. . Un consiglio all'interista Bastoni: si faccia un giro al Villaggio olimpico. di Maurizio Crosetti #MilanoCortina2026 - facebook.com facebook