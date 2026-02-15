Inter-Juventus e la prova TV per Alessandro Bastoni | perché il calciatore interista può ritenersi ‘salvo’

Dopo il derby tra Inter e Juventus, Alessandro Bastoni può ritenersi al sicuro grazie alla revisione delle immagini televisive. La prova TV ha chiarito la posizione del difensore nerazzurro, che era stato coinvolto in un episodio contestato. La valutazione dell’arbitro, basata sui video, ha confermato che Bastoni non ha commesso fallo grave. Questo dettaglio ha evitato sanzioni immediate e ha ridimensionato le tensioni emerse durante la partita.

Nel caos post Inter-Juventus, il vero terreno di scontro non è tanto l'episodio tra Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu, quanto ciò che consente, o vieta, il regolamento. Il tema centrale è la prova tv, spesso invocata dai tifosi come strumento risolutivo. In realtà il Codice di giustizia sportiva stabilisce confini molto precisi. Non ogni errore arbitrale può essere rivisto, anche quando le immagini sembrano evidenti. Il regolamento individua infatti solo alcune condotte gravemente antisportive che autorizzano l'intervento del giudice sportivo. Tra queste rientrano la simulazione che porta a un rigore e quella che provoca un'espulsione diretta.