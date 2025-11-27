Juventus siamo sicuri che in questi anni siano state fatte delle rivoluzioni? Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus, il giornalista Paolo Rossi si interroga sui cambiamenti degli ultimi anni: siamo sicuri che siano vere rivoluzioni o solo apparenti novità?. La storia recente della  Juventus  è un susseguirsi di capitoli che vengono spesso etichettati come “nuovi inizi”, “anni zero” o, con un termine forse abusato, “rivoluzioni”. Dal terremoto societario che ha chiuso l’era di  Andrea Agnelli  fino al recente insediamento del nuovo Amministratore Delegato  Damien Comolli, passando per il frenetico valzer delle panchine (dalla fine del ciclo  Allegri  all’arrivo di  Thiago Motta, la parentesi di  Igor Tudor  e l’attuale gestione di  Luciano Spalletti ), la  Vecchia Signora  sembra vivere in un perenne stato di mutazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

