Juventus siamo sicuri che in questi anni siano state fatte delle rivoluzioni? Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Juventus, il giornalista Paolo Rossi si interroga sui cambiamenti degli ultimi anni: siamo sicuri che siano vere rivoluzioni o solo apparenti novità?. La storia recente della Juventus è un susseguirsi di capitoli che vengono spesso etichettati come "nuovi inizi", "anni zero" o, con un termine forse abusato, "rivoluzioni". Dal terremoto societario che ha chiuso l'era di Andrea Agnelli fino al recente insediamento del nuovo Amministratore Delegato Damien Comolli, passando per il frenetico valzer delle panchine (dalla fine del ciclo Allegri all'arrivo di Thiago Motta, la parentesi di Igor Tudor e l'attuale gestione di Luciano Spalletti ), la Vecchia Signora sembra vivere in un perenne stato di mutazione.

"Vittoria importante, ce la siamo meritata: ci voleva, anche e soprattutto per i tifosi". Soddisfazione e felicità nella parole di Spalletti dopo il sofferto successo per 2-3 sul campo del Bodo Glimt in Champions League.

