Basta colpo di scena Vlahovic in diretta | la pazienza è finita

Tvplay.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dusan Vlahovic finisce ancora una volta sotto i riflettori: ecco quello che è accaduto dopo la gara tra Fiorentina e Juve.  Ha avuto diverse occasioni per andare a segno proprio contro la sua ex squadra, ma alla fine Vlahovic non è riuscito a timbrare il cartellino in Fiorentina-Juve. La gara si è conclusa col punteggio di 1-1 grazie alle reti messe a segno da Kostic nella prima frazione di gioco e da Mandragora a inizio secondo tempo. L’attaccante serbo, come sempre, si è dato un gran da fare davanti e si è procurato anche un calcio di rigore, poi tolto dopo l’intervento del VAR. Vlahovic, però, è finito sotto i riflettori anche per un’altra questione. 🔗 Leggi su Tvplay.it

