Basta colpo di scena Vlahovic in diretta | la pazienza è finita
Dusan Vlahovic finisce ancora una volta sotto i riflettori: ecco quello che è accaduto dopo la gara tra Fiorentina e Juve. Ha avuto diverse occasioni per andare a segno proprio contro la sua ex squadra, ma alla fine Vlahovic non è riuscito a timbrare il cartellino in Fiorentina-Juve. La gara si è conclusa col punteggio di 1-1 grazie alle reti messe a segno da Kostic nella prima frazione di gioco e da Mandragora a inizio secondo tempo. L’attaccante serbo, come sempre, si è dato un gran da fare davanti e si è procurato anche un calcio di rigore, poi tolto dopo l’intervento del VAR. Vlahovic, però, è finito sotto i riflettori anche per un’altra questione. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Colpo di scena Vlahovic: rifiuta il Milan, ecco la mossa della Juventus - Il Dg bianconero Comolli, a margine dei sorteggi di Champions League a Montecarlo, ha stoppato i rumors sul futuro del serbo: “Al 99% resterà a Torino”, le parole del massimo dirigente della ‘Vecchia ... Lo riporta calciomercato.it
Kelly e Vlahovic, doppio ribaltone alla Juventus: colpo di scena rinnovo? - Il difensore inglese ha segnato il primo e l’ultimo gol delle due folli partite contro Inter e Borussia Dortmund, sbloccando il risultato nel Derby d’Italia e pareggiando i conti all’ultimo secondo in ... Riporta calciomercato.it
Solo un pari per la Juve di Spalletti in Champions: ai bianconeri non basta Vlahovic - 1 contro lo Sporting Lisbona, nella quarta giornata di Champions League. Segnala ilgiornale.it