Juventus-Galatasaray Istanbul riapre i fantasmi | Spalletti tra Osimhen e Icardi

La Juventus si prepara ad affrontare il Galatasaray negli ottavi di finale di Champions League. La partita di andata si giocherà a Istanbul, mentre il ritorno è previsto a Torino. I giocatori sono già concentrati, ma l’atmosfera è tesa, con i fantasmi del passato che sembrano riaffiorare. Spalletti, che guida il Galatasaray, deve decidere se puntare su Osimhen o Icardi, due attaccanti in grande forma. La sfida tra le due squadre promette emozioni e tensioni.

La Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di Champions League, con andata a Istanbul e ritorno a Torino, secondo quanto stabilito dal sorteggio di Nyon. Un accoppiamento che riapre vecchie ferite europee per il club bianconero e che, allo stesso tempo, intreccia il presente con il passato di Luciano Spalletti, chiamato a confrontarsi con due avversari che hanno segnato tappe molto diverse della sua carriera. Istanbul 2013, la notte che non passa. Il primo pensiero, inevitabile, corre al 10 dicembre 2013, alla gara mai conclusa nella stessa sera per la fitta nevicata e ripresa il giorno seguente. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Spalletti riabbraccia Osimhen in vista dei playoff di Champions League.

La partita tra Juventus e Galatasaray in Champions League sta facendo discutere i tifosi italiani.

