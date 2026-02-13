Icardi show con il Galatasaray! Messaggio alla Juventus e a Spalletti in vista della sfida di Champions
Icardi ha segnato tre gol nel match con il Galatasaray, dimostrando grande forma e invia un messaggio chiaro a Juventus e Spalletti in vista della prossima Champions. Durante la partita, l’attaccante argentino ha dominato il campo, consolidando la sua posizione e mettendo in difficoltà le avversarie. Il suo nome è diventato protagonista sui social e tra i tifosi, mentre la squadra turca si prepara alla sfida decisiva contro le big europee.
Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Provedel svela: «Sarri? E’ sempre stato molto determinato e affamato! Atalanta è una squadra fortissima. Sui rigori.» Tuchel, perché ha rinnovato con l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juventus, playoff contro il Galatasaray: Spalletti incontrerà di nuovo Icardi e Osimhen
Questa sera la Juventus affronta il Galatasaray negli ottavi di finale di Champions League.
Juve Galatasaray: Spalletti ritrova Osimhen, ‘minaccia’ Icardi. Incroci suggestivi ai playoff di Champions League
Spalletti riabbraccia Osimhen in vista dei playoff di Champions League.
Argomenti discussi: Juve Icardi, com'è nata la pazza idea: il retroscena e perché non si è concretizzata. VIDEO; Romano: Icardi proposto con entusiasmo alla Juve a gennaio! E per l’estate mi risulta che…; ? Contratto Icardi, DECISIONE Perisic e Milan dice NO ?: mercato di oggi?; Can Yaman a cena con Lorena Ramiro, Belen lascia l'intervista, Wanda e il debito di Icardi.
Icardi torna a fare gol, poi il gesto d'amore per China (con frecciata a Wanda Nara)Dopo 281 giorni, conflitti familiari e una lunga convalescenza, Mauro Icardi è tornato in campo. Come se il tempo non fosse mai passato, l'attaccante ha segnato un gol nella partita del Galatasaray ... corrieredellosport.it
Icardi ufficializza l’amore con China Suarez: Wanda Nara ha ingannato anche il suo amanteMauro Icardi e Wanda Nara non smettono di stupire. Degni protagonisti di una telenovela sudamericana, la loro relazione continua a regalare un colpo di scena dietro l’altro. Dopo che lei ha accusato l ... dilei.it
MEZZOGIORNO #LUCIANO & #MERCATO #SPALLETTI SHOW DISTRUGGE #ICARDI E VUOLE #KOLO MA #JUVE CORSA CONTRO IL TEMPO #NEWS #MOMBLANO #GJUST #NOSTOP #CASAJUVENTIBUS DALLE 14.00 IL GRANDE DIBA x.com
Luciano Spalletti ha commesso una gaffe, confondendo Yildiz con Icardi. Un’occasione per parlare del mercato e fare l'ennesimo show in conferenza sotto gli occhi di tutti - facebook.com facebook