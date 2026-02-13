Icardi show con il Galatasaray! Messaggio alla Juventus e a Spalletti in vista della sfida di Champions

Icardi ha segnato tre gol nel match con il Galatasaray, dimostrando grande forma e invia un messaggio chiaro a Juventus e Spalletti in vista della prossima Champions. Durante la partita, l’attaccante argentino ha dominato il campo, consolidando la sua posizione e mettendo in difficoltà le avversarie. Il suo nome è diventato protagonista sui social e tra i tifosi, mentre la squadra turca si prepara alla sfida decisiva contro le big europee.

Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Provedel svela: «Sarri? E’ sempre stato molto determinato e affamato! Atalanta è una squadra fortissima. Sui rigori.» Tuchel, perché ha rinnovato con l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Questa sera la Juventus affronta il Galatasaray negli ottavi di finale di Champions League.

Spalletti riabbraccia Osimhen in vista dei playoff di Champions League.

