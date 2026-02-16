Juve l’erede di Cambiaso arriva da Londra | ha già giocato in Serie A | CM

La Juventus ha deciso di puntare su un giovane difensore arrivato da Londra, dopo che Cambiaso si è trasferito altrove. Il giocatore ha già affrontato la Serie A con una squadra inglese e si sta preparando a debuttare con i bianconeri. La società ha scelto di investire su di lui per rafforzare la linea difensiva.

Novità importanti sul futuro di Cambiaso e sul possibile sostituto: ecco cosa sta succedendo in casa Juventus. Ieri ha messo a segno la rete del momentaneo 1-1 contro l’Inter, ma Andrea Cambiaso viene da una prima metà di stagione deludente e in estate potrebbe salutare definitivamente la Juventus. Il laterale ligure classe 2000, legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2029, vanta diversi estimatori in Italia e non solo e la dirigenza di corso Galileo Ferraris lo valuta all’incirca 40 milioni di euro. Udogie (Ansa) – Calciomercato.it Se dovesse concretizzarsi l’addio di Cambiaso, la Juventus avrebbe già individuato il suo sostituto: secondo alcune informazione raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus si muove sul mercato e pensa a un nuovo scambio con l’Aston Villa.

