Juve l’erede di Cambiaso arriva da Londra | ha già giocato in Serie A | CM
La Juventus ha deciso di puntare su un giovane difensore arrivato da Londra, dopo che Cambiaso si è trasferito altrove. Il giocatore ha già affrontato la Serie A con una squadra inglese e si sta preparando a debuttare con i bianconeri. La società ha scelto di investire su di lui per rafforzare la linea difensiva.
Novità importanti sul futuro di Cambiaso e sul possibile sostituto: ecco cosa sta succedendo in casa Juventus. Ieri ha messo a segno la rete del momentaneo 1-1 contro l’Inter, ma Andrea Cambiaso viene da una prima metà di stagione deludente e in estate potrebbe salutare definitivamente la Juventus. Il laterale ligure classe 2000, legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2029, vanta diversi estimatori in Italia e non solo e la dirigenza di corso Galileo Ferraris lo valuta all’incirca 40 milioni di euro. Udogie (Ansa) – Calciomercato.it Se dovesse concretizzarsi l’addio di Cambiaso, la Juventus avrebbe già individuato il suo sostituto: secondo alcune informazione raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Douglas Luiz porta il sostituto di Cambiaso: pronto lo scambio con la Juve | CM
La Juventus si muove sul mercato e pensa a un nuovo scambio con l’Aston Villa.
Che fine ha fatto Joao Mario alla Juve: bocciato da Tudor e Spalletti ha giocato mezz’ora in due mesiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lo United bussa alla porta della Juve: Locatelli in lizza per il post-Casemiro; Doveva essere l'erede di Gigio, ora non gioca e rischia il Mondiale: Chevalier, sei mesi da incubo al Psg; Inter, Vicario primo candidato post Sommer: due le alternative. Cè anche la Juve, ma…; Dalla Germania: l'Inter ha individuato l'erede di Dumfries.
Juve, l’erede di Cambiaso arriva da Londra: ha già giocato in Serie A | CMNovità importanti sul futuro di Cambiaso e sul possibile sostituto: ecco cosa sta succedendo in casa Juventus. calciomercato.it
Cinquanta milioni dalla Premier: botto Juve, erede dalla RomaIl francese – come testimoniato dalla scorsa campagna estiva – non è considerato incedibile dalla Roma e a fronte di un’offerta da 30-35 milioni di euro potrebbe fare le valigie. Rapido con i piedi e ... asromalive.it
Cinquanta milioni dalla Premier: botto Juve, erede dalla Ro... Altro facebook
Sarà perché quei pali li ha difesi per quasi un ventennio il miglior numero 1 della storia, sarà perché per 40-50 anni l’estremo difensore bianconero è coinciso con quello della Nazionale, il portiere della Juventus è una figura talmente iconica e istituzionale del x.com