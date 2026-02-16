Jovanotti torna in consolle e si scatena con Albertino e i Parisi | È mezzanotte o mezzogiorno? Tra un po’ se vanno avanti così dovranno farla a San Siro la domenica mattina – IL VIDEO

Il cantante Jovanotti ha deciso di tornare in radio ieri, domenica 15 febbraio, e ha scatenato una vera e propria festa con Albertino e i Parisi. La sua presenza ha portato energia e battute scherzose, tra cui il commento sulla possibile ora di inizio di un evento musicale: “È mezzanotte o mezzogiorno?”. Durante la trasmissione, Jovanotti ha scherzato sul fatto che, se le cose continuano così, potrebbero dover spostare un concerto a San Siro anche di mattina.