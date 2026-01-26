cremonini raddoppia al circo massimo nuova data il 7 giugno

Cesare Cremonini torna al Circo Massimo di Roma, aggiungendo una seconda data il 7 giugno, dopo il sold out del 6 giugno. L'evento si svolgerà in entrambe le serate con capienza piena, offrendo ai fan l'opportunità di assistere a uno dei suoi live più attesi. Un'occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni in un contesto unico e suggestivo.

Dopo il sold out del concerto del 6 giugno, Cesare Cremonini raddoppia il 7 giugno con una seconda data (a capienza piena) al Circo Massimo di Roma. Le due date romane apriranno un tour che ha già venduto oltre 250.000 biglietti. Roma è l’inizio simbolico di questo viaggio.Il momento è consacrato anche dal nuovo successo del suo ultimo brano ‘Ragazze Facili’ (da due mesi tra i brani più suonati delle radio), che conferma Cremonini tra gli autori più prolifici della musica italiana contemporanea, un brano che si spinge oltre la retorica delle canzoni d’amore, raccontando tutta la fragilità dell’uomo moderno di fronte a sé stesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A seguito del grande successo e del sold out del concerto del 6 giugno al Circo Massimo, Cesare Cremonini annuncia un secondo appuntamento nella stessa location, previsto per il 7 giugno.

Cesare Cremonini conquista il Circo Massimo di Roma con un sold out da record, vendendo 70 mila biglietti in anticipo.

Cesare Cremonini raddoppia, seconda data al Circo Massimo: Pubblico di Roma animalesco come me

