Nel Pala Dean Martin il Concerto del nuovo anno del Comune di Montesilvano
Il 3 gennaio 2026 alle ore 21:00, nel Pala Dean Martin di Montesilvano, si svolgerà la terza edizione del “Concerto del nuovo anno” organizzato dal Comune. Un appuntamento musicale che inaugura il nuovo anno, offrendo un momento di ascolto e convivialità alla comunità locale. L’evento rappresenta una tradizione consolidata, rivolta a tutti coloro che desiderano iniziare l’anno con musica e spensieratezza.
Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 21:00, nel Pala Dean Martin di Montesilvano torna con la terza edizione il “Concerto del nuovo anno”. Un evento di prestigio del cartellone degli appuntamenti natalizi del comune di Montesilvano, che celebra la grande musica classica e lirica, quest’anno arricchito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
