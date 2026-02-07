Jorge Lorenzo commenta con una nota di rammarico il passo avanti della Ducati, che nei test pre-stagionali in Malesia si conferma leader. La squadra italiana sembra aver mantenuto la spinta dello scorso anno, lasciando gli avversari a inseguire. Lorenzo osserva che, purtroppo, il progresso della Ducati non sorprende, ma rappresenta comunque un segnale forte in vista della prossima stagione.

I test pre-stagionali malesi di MotoGP hanno confermato come la Ducati abbia iniziato il 2026 esattamente da dove aveva chiuso l’anno precedente: davanti a tutti. La nuova Desmosedici GP26 ha mostrato un’evoluzione concreta, soprattutto in termini di stabilità e trazione, rafforzando ulteriormente una base già dominante dopo il nono titolo mondiale conquistato da Marc Marquez. Le simulazioni di gara breve sono state uno degli elementi più indicativi. Marc Marquez, Alex Marquez e Francesco Bagnaia hanno completato run sprint estremamente competitivi, lasciando intendere che il vantaggio Ducati non sia solo sul giro secco ma anche nella gestione del passo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Lorenzo: “La Ducati purtroppo ha compiuto un grande passo in avanti”

