Jorge Lorenzo si interroga se Marquez e Acosta possano formare un ‘dream team’ in Ducati

Jorge Lorenzo si chiede se Pedro Acosta e Marc Marquez possano diventare il nuovo duo di punta della Ducati nel 2027, dopo aver visto le recenti prestazioni dei giovani talenti durante i test in Spagna.

"> Pedro Acosta e Marc Marquez: Un Duo Promettente in Ducati nel 2027. Nel 2027, Pedro Acosta unirà le forze con Marc Marquez in Ducati, formando una coppia che promette di essere tra le più affascinanti della storia del MotoGP. Con sette titoli nella classe regina già alle spalle, Marquez è considerato una leggenda del motociclismo. Attualmente sta lottando per un ulteriore titolo, mentre Acosta è visto come il futuro del settore, con tutti gli occhi puntati su di lui come potenziale erede. Nonostante non gradisca l’etichetta di “nuovo Marquez”, i risultati iniziali di Acosta parlano chiaro.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Approfondimenti su jorge lorenzo

Jorge Lorenzo commenta con una nota di rammarico il passo avanti della Ducati, che nei test pre-stagionali in Malesia si conferma leader.

Durante la presentazione della nuova Aprilia, l’amministratore delegato Massimo Rivola ha commentato il mercato piloti della MotoGP, sottolineando come alcuni team si muovano con decisione.

Ultime notizie su jorge lorenzo

Ducati, Marquez alza la posta e Grassilli vuota il sacco ma Bagnaia non ci sta: Ha ragione Lorenzo. Martin è okMotoGP: Martin ci sarà ai test di Buriram, intanto sul rinnovo di Marquez, il ds Ducati Grassilli fa il punto della situazione mentre Bagnaia ripensa alle parole di Jorge Lorenzo ... sport.virgilio.it

MotoGP 2026. Jorge Lorenzo accende la miccia in Casa KTM: Tensioni tra Acosta e Viñales... Pedro sa che Maverick sarà più forte grazie a meIl coach di Vinales: Maverick con Pedro non ha lo stesso rapporto che ha con Enea o Brad ... msn.com

Jorge Lorenzo soddisfatto da Vinales e KTM "KTM ha fatto un buon lavoro" Scopri di più A cura di Tommaso Cerutti - facebook.com facebook