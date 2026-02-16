Johannes Klaebo scrive la storia delle Olimpiadi Invernali | record solitario di ori Ma il primato assoluto di Phelps…
Johannes Klaebo ha scritto una pagina storica alle Olimpiadi Invernali, vincendo la sua nona medaglia d’oro grazie alla vittoria nella staffetta maschile in Val di Fiemme. La sua ultima frazione è stata perfetta, e ha superato gli avversari con grande sicurezza, ricevendo il testimone perfetto dai compagni di squadra. Questo risultato lo rende il più vincente tra gli atleti delle Olimpiadi Invernali, anche se il primato assoluto di Phelps nelle Olimpiadi estive rimane imbattuto. Klaebo, con questa impresa, si conferma come uno dei protagonisti più forti del fondo mondiale.
Klaebo scrive la storia olimpica invernale: record solitario di ori e il confronto con le Estive
Klaebo, partenza da leggenda, tre ori e il sogno del record assoluto
Johannes Klaebo ha aperto con una vittoria brillante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando a casa tre medaglie d’oro e alimentando il sogno di battere il record mondiale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
