Johannes Klaebo scrive la storia delle Olimpiadi Invernali | record solitario di ori Ma il primato assoluto di Phelps…

Johannes Klaebo è diventato l’atleta più vincente della storia delle Olimpiadi Invernali. Grazie al trionfo nella staffetta maschile sulle nevi della Val di Fiemme, dove ha inscenato un’ultima frazione impeccabile dopo aver ricevuto il miglior testimone possibile dai propri compagni di squadra, il fuoriclasse norvegese ha conquistato la nona medaglia d’oro a cinque cerchi della propria mirabolante carriera. Il 29enne trionfò in sprint, team sprint e staffetta a PyeongChang 2018; si impose in sprint e team sprint a Pechino 2022; a Milano Cortina 2026 ha dettato legge in 10 km, skiathlon, sprint e staffetta, con la possibilità di aggiungere altri due sigilli tra team sprint e 50 km (ai Mondiali 2025 completò l’en-plein). 🔗 Leggi su Oasport.it

Johannes Klaebo ha aperto con una vittoria brillante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando a casa tre medaglie d’oro e alimentando il sogno di battere il record mondiale.

