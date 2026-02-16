Klaebo scrive la storia olimpica invernale | record solitario di ori e il confronto con le Estive

Johannes Klaebo ha conquistato il suo sesto oro olimpico, battendo il precedente record e diventando il atleta più medagliato nella storia delle Olimpiadi Invernali. La sua vittoria è arrivata durante la staffetta di skiathlon, un evento in cui ha dimostrato una resistenza eccezionale, lasciando gli avversari indietro negli ultimi metri. Con questa impresa, Klaebo ha superato i grandi campioni delle Olimpiadi Estive, come Usain Bolt e Michael Phelps, per numero di medaglie d’oro.

Johannes Klaebo ha consolidato lo status di atleta più vincente della storia delle Olimpiadi Invernali, grazie a una performance che ha unito continuità e momenti decisivi. Nella staffetta maschile disputata in Val di Fiemme, ha chiuso l'ultima frazione offrendo una prestazione impeccabile dopo aver ricevuto il testimone migliore dai compagni, portando a casa la nona medaglia d'oro olimpica della sua carriera. Il 29enne scandinavo ha amplificato il proprio palmarès totalizzando vittorie in differenti cerimonie olimpiche: trionfi in sprint, team sprint e staffetta a PyeongChang 2018; successi in sprint e team sprint a Pechino 2022.