Helena Prestes e Javier tornano in TV in una versione inedita come non li avete mai visti

Da 361magazine.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Helena Prestes e Javier Martinez riappaiono sul piccolo schermo questa sera, dopo mesi di assenza, a causa di un nuovo progetto che li ha portati lontano dalle telecamere. La loro presenza inedita promette sorprese, perché si presentano in un modo completamente diverso dal solito, pronti a sorprendere il pubblico con un look e un modo di parlare mai visti prima.

Helena Prestes e Javier Martinez tornano in TV questa sera: appuntamento imperdibile. Vietato mancare. Questa sera la televisione accende i riflettori su una sfida che profuma di spezie, ambizione e colpi di scena: Javier Martinez ed Helena Prestes non si affronteranno solo con lo sguardo deciso di chi è abituato alle passerelle, ma soprattutto con mestoli, padelle e nervi saldi nella cucina di Celebrity Chef. Dimenticate le pose patinate e i flash: questa sera il vero obiettivo sarà conquistare il palato. Leggi anche  Helena Prestes cerca personale da inserire nel suo team La coppia più amata si sfiderà in televisione ma soprattutto ai fornelli. 🔗 Leggi su 361magazine.com

