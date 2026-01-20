Jannik Sinner sul ritorno di Brignone | Sta facendo qualcosa di incredibile le auguro il meglio

Jannik Sinner commenta il ritorno di Federica Brignone, sottolineando il suo impegno e i risultati ottenuti. Il tennista italiano ha esordito con successo agli Australian Open 2026, superando il primo turno a Melbourne, dopo il ritiro di Hugo Gaston. Un inizio promettente per Sinner, che conferma la sua forma e determinazione in vista delle competizioni.

Debutto in scioltezza come da pronostico a Melbourne per Jannik Sinner, che ha superato agevolmente il primo turno degli Australian Open 2026 usufruendo del ritiro di Hugo Gaston dopo aver dominato i due set iniziali. Il fuoriclasse azzurro era avanti 6-2 6-1 al momento dell’abbandono del suo avversario francese, che ha alzato bandiera bianca dopo poco più di un’ora di gioco. Il numero 2 al mondo, dopo aver commentato la partita odierna nell’intervista di rito in campo, è stato interpellato in conferenza stampa sul ritorno in gara dall’infortunio di Federica Brignone: “ Non possiamo paragonarlo con quello che mi è successo in passato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone, il ritorno col sorriso nel gigante: «Più mi scaldo meglio sto». Come sta l’azzurraDopo un lungo periodo di recupero, Federica Brignone torna in gara nel gigante, otto mesi dopo il grave infortunio dello scorso aprile.

